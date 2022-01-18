傾覆世界的Web3.0　平台經濟新變革

科技融入生活，無論你是否投資者，是否會買科技股，新科技趨勢都和你息息相關。今期會繼續講Web3.0會是一個怎樣的年代。

大家熟悉的、常聽的四大網絡平台如 FANG （Facebook、Amazon、Netflix 及 Google）實際是 Web2.0 的產物。當時網絡世界除了瀏覽功能外，用戶可以在平台上發布動態內容。

全球現正踏入 Web3.0 時代，同時也帶領着2022的投資潮流，當中最大的特色，就是強調用戶於虛擬世界的擁有權。透過去中心化、區塊鏈、加密貨幣等技術，Web3.0 使市場出現不少虛擬作品，改變了創作界的經濟模式，而外媒 Influencer Marketing Hub 曾估計，截至 2021年，全球創作界經濟市場規模已達1000億美元。這Web3.0將會引伸什麼機遇和值得投資的新技術？欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

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