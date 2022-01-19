快手估值修復 故事具說服力 名家專區 2022/01/19 分享： 【同場加映】藍籌科網股熱炒估值修復，二綫科網股中，快手（01024）估值修復故事說來似乎最具說服力。 快手估值修復故事，可由內地研究機構胡潤去年底發表的全球獨角獸排名榜說起。最新榜單上，字節跳動估值由 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 今日 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 你可能感興趣 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 今日 01:00 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 今日 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 透視中港美 - 經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼 2022/01/18 經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼 透視中港美 - 滙豐撑市 有待接力 2022/01/17 滙豐撑市 有待接力 透視中港美 - 阿里高位受阻 螞蟻重組窒步 2022/01/15 阿里高位受阻 螞蟻重組窒步 透視中港美 - 友邦接力撑市 轉強仍待確認 2022/01/14 友邦接力撑市 轉強仍待確認 科技硬件 港股 美股 派息 字節跳動 阿里巴巴－SW（09988）