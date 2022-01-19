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快手估值修復 故事具說服力

名家專區 2022/01/19

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【同場加映】藍籌科網股熱炒估值修復，二綫科網股中，快手（01024）估值修復故事說來似乎最具說服力。

快手估值修復故事，可由內地研究機構胡潤去年底發表的全球獨角獸排名榜說起。最新榜單上，字節跳動估值由

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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