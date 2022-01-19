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騰訊派股除淨 短綫再迎震盪

名家專區 2022/01/19

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藍籌科網股新年首兩周熱炒估值修復，大致未受美國加息縮表預期拖累，股價明顯跑贏美股同業。惟科網股本周似乎回歸現實，普遍股價連日回調，是高位整固還是投資主題已炒完有待觀察，惟幾可肯定日內再迎來另一不大不小

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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