騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 名家專區 2022/01/19 分享： 藍籌科網股新年首兩周熱炒估值修復，大致未受美國加息縮表預期拖累，股價明顯跑贏美股同業。惟科網股本周似乎回歸現實，普遍股價連日回調，是高位整固還是投資主題已炒完有待觀察，惟幾可肯定日內再迎來另一不大不小 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 快手估值修復 故事具說服力 今日 快手估值修復 故事具說服力 你可能感興趣 快手估值修復 故事具說服力 今日 01:00 快手估值修復 故事具說服力 最新專欄文章 透視中港美 - 快手估值修復 故事具說服力 今日 快手估值修復 故事具說服力 透視中港美 - 經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼 2022/01/18 經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼 透視中港美 - 滙豐撑市 有待接力 2022/01/17 滙豐撑市 有待接力 透視中港美 - 阿里高位受阻 螞蟻重組窒步 2022/01/15 阿里高位受阻 螞蟻重組窒步 透視中港美 - 友邦接力撑市 轉強仍待確認 2022/01/14 友邦接力撑市 轉強仍待確認 科技硬件 港股 美股 派息 字節跳動 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618）