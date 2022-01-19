機場無紙化 中航信起飛 名家專區 2022/01/19 分享： A、H股指數昨日走勢又背馳，國企指數更回補上升裂口，「島形底」雖失敗但「複式頭肩底」營造中！至於中國民航信息網絡（00696）逆市上升，民航十四五規劃提出機場旅客出行全流程無紙化，當中包括五個「一」， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股衝關】港股日升日跌 防節前縮量 震盪（第四版） 2022/01/18 【港股衝關】港股日升日跌 防節前縮量 震盪（第四版） 中字股實力談 - 長飛即將復甦 政策拉動產業 2022/01/18 長飛即將復甦 政策拉動產業 中字股實力談 - 【ATM回歸】ATMXJ未彈完 恒指可守50天綫（第四版） 2022/01/17 【ATM回歸】ATMXJ未彈完 恒指可守50天綫（第四版） 中字股實力談 - 吉利將復甦 渡過低谷期 2022/01/15 吉利將復甦 渡過低谷期 中字股實力談 - 【港股又掉頭？】港股轉勢型態接連出現（第四版） 2022/01/14 【港股又掉頭？】港股轉勢型態接連出現（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 機場 中國民航信息（00696） 人民幣