機場無紙化 中航信起飛

A、H股指數昨日走勢又背馳，國企指數更回補上升裂口，「島形底」雖失敗但「複式頭肩底」營造中！至於中國民航信息網絡（00696）逆市上升，民航十四五規劃提出機場旅客出行全流程無紙化，當中包括五個「一」，

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