3月解除所有防疫 英國操之過急？

環球疫情發展步伐落差極大，部分地區為遏抑Omicron疫情持續收緊防疫，另一邊廂，作為「與病毒共存」策略先峰的英國，政府已在討論解除全部防疫措施，甚至已傳出風聲，據報最快3月實施，是否操之過急？按最新疫情數字卻又未必。

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