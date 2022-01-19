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「苦」戲在後頭

名家專區 2022/01/19

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好戲在後頭，是個相關語。是真的，好戲在後頭，亦可以是講反話，是「苦」戲在後頭。今時環球股市應是「苦」戲在後頭，點「苦」法？

2021年底，中國股民，有篇「苦」文：

股民早午晚的哀鳴

美好的一天從恒大（

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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