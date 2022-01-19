首源投資符昌偉：央行幣策牽動市場

Omicron令全球感染人數急升，但經過兩年抗疫後許多國家決心與病毒共存，我們預計，Omicron或任何後續變種病毒，都不會影響2022年上半年經濟復甦步伐。反而全球央行貨幣政策，例如美國聯儲局及歐洲

...