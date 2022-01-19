首源投資符昌偉：央行幣策牽動市場 名家專區 2022/01/19 分享： Omicron令全球感染人數急升，但經過兩年抗疫後許多國家決心與病毒共存，我們預計，Omicron或任何後續變種病毒，都不會影響2022年上半年經濟復甦步伐。反而全球央行貨幣政策，例如美國聯儲局及歐洲 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 符昌偉 首源投資亞洲固定收益主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 普徠仕：投資傾向周期性股 2022/01/18 普徠仕：投資傾向周期性股 中金：財政已寬 幣策可期 2022/01/14 中金：財政已寬 幣策可期 專訪 - 「基金教父」雷賢達：港股今年料現轉角點 2022/01/13 「基金教父」雷賢達：港股今年料現轉角點 木星資管：央行面臨政策失誤風險 2022/01/12 木星資管：央行面臨政策失誤風險 普徠仕Murray：2022年十大投資要點 2022/01/11 普徠仕Murray：2022年十大投資要點 疫情 中國 經濟 美國 美元 通脹 貨幣政策 投資策略 基金 美國聯儲局