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首源投資符昌偉：央行幣策牽動市場

名家專區 2022/01/19

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Omicron令全球感染人數急升，但經過兩年抗疫後許多國家決心與病毒共存，我們預計，Omicron或任何後續變種病毒，都不會影響2022年上半年經濟復甦步伐。反而全球央行貨幣政策，例如美國聯儲局及歐洲

...

撰文 : 符昌偉 首源投資亞洲固定收益主管

欄名 : 名家觀點

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