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洪門宴16議員 提早「出關」赴立會

名家專區 2022/01/19

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新一屆立法會剛開鑼，卻爆出政壇黑天鵝的「洪門宴」事件，但當中16名未完成自願居家隔離的議員，決定今日提早出席立法會會議。有資深建制派人士指，中方不希望事件加深市民對議會負面印象，經權衡風險和公眾觀感後

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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