洪門宴16議員 提早「出關」赴立會 名家專區 2022/01/19 分享： 新一屆立法會剛開鑼，卻爆出政壇黑天鵝的「洪門宴」事件，但當中16名未完成自願居家隔離的議員，決定今日提早出席立法會會議。有資深建制派人士指，中方不希望事件加深市民對議會負面印象，經權衡風險和公眾觀感後 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首熱門齊三緘其口 有何玄機? 2022/01/18 特首熱門齊三緘其口 有何玄機? 有政戲 - 收入超預期 財爺有力再派消費券？ 2022/01/17 收入超預期 財爺有力再派消費券？ 有政戲 - 議員按界別分配座位 弱化政黨角色？ 2022/01/14 議員按界別分配座位 弱化政黨角色？ 有政戲 - 林鄭發表「小型施政報告」 連任心迹？ 2022/01/13 林鄭發表「小型施政報告」 連任心迹？ 有政戲 - 抗疫基金縮水 議員冀預算案「放水」增援 2022/01/12 抗疫基金縮水 議員冀預算案「放水」增援 立法會 防疫措施 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎