權重基建股大平賣! 名家專區 02:30 2022/01/19 分享： 美國小長假後周二復市，三大指數均向下，道指午市跌五百餘點，納指跌2%。泛歐指數也跟跌接近1%，主因是美債息上升，十年期長債升上1.8%高位。市場擔心聯儲局及其他西方央行今年稍後會加速加息，此外，大行高 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 盈喜就是好？ 2022/01/18 盈喜就是好？ 投資坐標 - 大油企變回千億「盈利王」! 2022/01/14 大油企變回千億「盈利王」! 投資坐標 - 半導體銷售商盈利激增! 2022/01/12 半導體銷售商盈利激增! 投資坐標 - 內房股誰可跑出? 2022/01/11 內房股誰可跑出? 投資坐標 - 「大哥股」持續回購有理! 2022/01/07 「大哥股」持續回購有理! 港股 威勝控股（03393） 招商局商業房託（01503） 中國石油股份（00857） 收集 貨幣政策 股票 派息 每股盈利 派息比率