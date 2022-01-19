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權重基建股大平賣!

名家專區 02:30 2022/01/19

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美國小長假後周二復市，三大指數均向下，道指午市跌五百餘點，納指跌2%。泛歐指數也跟跌接近1%，主因是美債息上升，十年期長債升上1.8%高位。市場擔心聯儲局及其他西方央行今年稍後會加速加息，此外，大行高

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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