【滙豐股價】滙豐渣打跟美銀行回吐 坐下去還是先落車?

騰訊 （00700） 、美團 （03690） 為首藍籌科技股，今早力拒美科技股外圍跌勢靠穩，反而滙豐 （00005） 股價逆市偏軟。美國銀行股昨在加息預期升温下全綫大跌，新公布全年業績的高盛及大摩分別大跌近5%及7%，削弱投資情緒相信是關鍵。

高盛、大摩昨績後大跌，拖累摩通、富國、花旗及美銀等四大銀行，昨同步大跌逾2%至4%，令投資者注視國際銀行股近日強勢是否蘊釀逆轉。惟投資界對美聯儲局及全球央行加息收水預期持續升温，最新有全球基金經理調查更顯示，機構投資者一面倒重倉銀行股。在息口趨升預期逆轉前，無論滙豐、渣打 （02888） 還是其他本地銀行股，超買整固過後仍為大漲小回格局。

只是滙豐新年以來最多累升逾17%，技術超買極其嚴重，14天相對強弱指數（RSI）一度升逾88。即使昨日及今早稍回，RSI仍企於約82高位，相對技術分析而言，80或以上已屬嚴重超買，短綫仍可能有較大回吐幅度。

滙豐今早低見54.25元，中午收報54.35元，跌0.4%；渣打半日跌2.4%、恒生 （00011） 亦跌0.7%，惟獨中銀香港 （02388） 微升0.2%。

銀行股投資氣氛轉淡，與美國大銀行業績對首季盈利指引預測參差，引發股價大跌息息相關。繼摩通上周五業績日股價急挫6%後，高盛、大摩昨亦在業績後股價下瀉。惟3大行中除摩通傳統銀行業務佔比較重，高盛及大摩基本均為投資銀行，因應全球股債投資前景轉淡，調整盈利指引，與滙豐、渣打及本地銀行的關係應不大。

更何況投資界對加息預期持續升温，10年美債息升至約1.88%見爆疫前高位，利率期貨顯示3月加息機會升至九成半，至12月加息最少4次機會達八成。息口敏感的銀行股，利息收入增長預期只會有增無減。

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