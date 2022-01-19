【政策寬鬆】人行降MLF息 意味穩增長政策真正來臨 研究報告 15:35 2022/01/19 分享： 周一人行下調1年期中期借貸便利（MLF）利率10點子，為21個月以來首次下調此重要市場操作利率，市場視為利好消息。國泰君安更認為今次降息是真正穩增長的開端。 國泰君安報告指出，人行MLF價降量擴，彰顯了政策寬貨幣導向，預示著真正穩增長的到來，並預期未來再度降准依然可期，降息空間也仍有。 ▼點擊圖片放大 +2 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【2022預測】ING：2022年中國經濟增速可超去年底（第二版） 今日 【2022預測】ING：2022年中國經濟增速可超去年底（第二版） 【高確定性板塊】新能源車銷量增速 今年誰會跑出？ 2022/01/18 【高確定性板塊】新能源車銷量增速 今年誰會跑出？ 【板塊攻略】澳門擬發6張賭牌 濠賭股最大不明朗消除（第二版） 2022/01/17 【板塊攻略】澳門擬發6張賭牌 濠賭股最大不明朗消除（第二版） 【內地高息股】內銀股2022年發力 「讓利」無有怕（附推薦股名單） 2022/01/13 【內地高息股】內銀股2022年發力 「讓利」無有怕（附推薦股名單） 【板塊攻略】食正「雙碳」概念 光伏需求續攀升 2022/01/13 【板塊攻略】食正「雙碳」概念 光伏需求續攀升 降準 MLF LPR 貨幣政策 經濟 GDP 中國 銀行