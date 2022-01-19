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【政策寬鬆】人行降MLF息 意味穩增長政策真正來臨

研究報告 15:35 2022/01/19

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周一人行下調1年期中期借貸便利（MLF）利率10點子，為21個月以來首次下調此重要市場操作利率，市場視為利好消息。國泰君安更認為今次降息是真正穩增長的開端。

國泰君安報告指出，人行MLF價降量擴，彰顯了政策寬貨幣導向，預示著真正穩增長的到來，並預期未來再度降准依然可期，降息空間也仍有。

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欄名 : 大行有路捉

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