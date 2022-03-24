【滙豐攻略】點買點賣 滙豐前景一文盡閱（不斷更新）

繼去年10月新西蘭央行展開加息，以及去年12月中英倫銀行後，美國聯儲局在本月16日作出自2018年以來首次加息。環球主要貨幣息率趨升，勢將有助昔日熱門收息股滙豐 （00005） 淨息差擴闊，推動業績復甦，並提升每股派息增長動力。本文為大家追蹤名家、券商評滙豐前景。

專訪法巴譚慧敏 談港股後市7大關鍵【下一頁】

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3月24日：

俄烏戰局令商品價格大幅波動，增加相關企業借貸以至其發行的債券投資風險，並且增加國際銀行貸款風險。摩根大通最新發表的研究報告，同時下調滙豐 （00005） 及渣打 （02888） 盈利預測，以反映通脹和商品價格上漲帶來的宏觀風險，並將滙豐目標價由71元下調至......

專訪中外名家 洪灝+許長泰 談戰局及加息部署【下一頁】

3月17日：

自2018年以後，美國聯儲局昨晚終於展開首次加息，並預期今年還有有機會加息6次。美國息率後向及滙豐前景分析，分析詳見：【下一頁】

專訪花旗劉顯達 推薦3大投資主題【下一頁】

3月5日：

【08：00】面對俄烏戰局，雖然美國聯儲局主席鮑威爾明確表示，該局會在本月議息會議加息，但是加息幅度只有0.25厘，徹底令一舉加息0.5厘的憧憬幻滅，加上俄烏戰局添國際銀行業務變數，令滙豐 （00005） 股價急調整，分析詳見：【下一頁】

2月23日：

【08：00】滙豐 （00005） 績後分析，詳見：【滙豐業績分析】【滙豐最新目標價】

2月21日：

【17：００】滙豐 （00005） 將於明天中午收市後公布截至去年底止全年業績，至截稿前止，券商平均預測如下：

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延伸閱讀：【藍籌業績】渣打業績失色 滙豐難威？未必！（第二版：新增滙豐業績預測概覽）

2月17日：

【20：05】滙豐 （00005） 今天股價逆市跌近0.9%至58元收市，除了因為同樣是英資香港發鈔銀行的渣打 （02888） ，中午公布遜於市場預期的去年任全年業績外，也因據烏克蘭軍隊在東部親俄地區開火，令俄烏局勢有變，以及市場對美國聯儲局下月加息幅度下降所影響。

本周一，市場預期美國聯儲局下月一次加息0.5厘的機會高達57.9%（點撃圖片放大）。不過，至截稿前止，市場雖然預期美國聯儲局在下月仍會加息，但是一次加息0.5厘的機會已下降至32.7%（點撃圖片放大）。

加息預期不斷升溫，成為近期推滙豐股價的主要動力，現在稍降溫，或許滙豐股價要稍作整固。

延伸閱讀：【加息受惠股】渣打業績雖遜預期 但4個正面展望（第四版）

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