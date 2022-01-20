【滙豐追揸沽】盡覽名家 券商評滙豐前景（不斷更新）

1月20日：

滙豐（00005）雖然公布2021年全年業績的日子，仍有逾1個月的時間，但是在香港經營大眾銀行及大眾財務的大眾金融控股 （00626） 昨晚公布2021年底止全年業績，期內純利按年增長25%至4.96億元，增長動力來自：1. 淨利息收入按年增4%至12.8億元；2. 投資物業公平價值變動由2020年度的虧損3,337.6萬元，扭虧為2021年度的賺899.5萬元；3. 信用損失支出由2020年度的1.86億元，減少至2021年度的9,081萬元。

此外，將大眾金融控股2021年全年純利減去上半年純利的2.46億元，即下半年純利約2.5億元，顯示下半年純利較上半年純利有所增加。由此看來，滙豐的香港業務以至旗下恒生 （00011） 在2021年表現，實在不宜過於悲觀。

1月19日：

【18：20】憧憬受惠美國快將展開加息，滙豐 （00005） 在2022年起的13個交易內，累升約16.6%，至今天收報54.7元。綜合由2022年年初至截稿前止，暫有8間券商給予滙豐最新目標價（點擊圖片放大），平均值約55.81元，較滙豐今天收市價僅高出約2%，或許滙豐股價短期需要在55元水平整固，待業績公布後，有新的催化劑，股價才有新方向。

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【16：50】滙豐 （00005） 今天升約0.3%至54.7元收市，跑贏恒指之餘，也沒有跟隨昨晚美國大型銀行股股價回吐，分析詳見：【下一頁】

專訪「英SIR」黃國英 談2022年4大新趨勢 詳見：【下一頁】

1月14日：

【10：00】美銀最新發表的研究報告，重申滙豐「買入」的投資評級，並將滙豐的目標價由57.88元上調至61.9元，為本月內第二次上調目標價。美銀考慮到利率預期上升，以及滙豐 （00005） 持有H股權益約40.5%（未計A股權益）的交通銀行 （03328） 對2022年展望充滿信心，而將滙豐2023至2024年度的每股盈利預測分別上調0.01至0.02美元，並繼續預期滙豐的淨利息收入表現將高於市場預期。

至於滙豐資本水平方面，美銀預計，滙豐於2021年第三季持有1,340億美元的普通股一級資產，比率為15.9%，而其增長來自存款利差、抵押及貿易融資所帶動，料將消耗有限的風險加權資產，以及令滙豐資金維持充裕。美銀認為，滙豐資本配置克制，可能有助於未來估值重新評級。

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記者：蕭悅潾

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