【滙豐追蹤】一文睇清名家或券商對滙豐評價-2022年（不斷更新）

1月19日：

【18：20】憧憬受惠美國快將展開加息，滙豐 （00005） 在2022年起的13個交易內，累升約16.6%，至今天收報54.7元。綜合由2022年年初至截稿前止，暫有8間券商給予滙豐最新目標價（點擊圖片放大），平均值約55.81元，較滙豐今天收市價僅高出約2%，或許滙豐短期需要在55元水平，待業績公布後，股價才有新方向。

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【16：50】滙豐 （00005） 今天升約0.3%至54.7元收市，跑贏恒指之餘，也沒有跟隨昨晚美國大型銀行股股價回吐，分析詳見：【下一頁】

專訪「英SIR」黃國英 談2022年4大新趨勢 詳見：【下一頁】

1月14日：

【10：00】美銀最新發表的研究報告，重申滙豐「買入」的投資評級，並將滙豐的目標價由57.88元上調至61.9元，為本月內第二次上調目標價。美銀考慮到利率預期上升，以及滙豐 （00005） 持有H股權益約40.5%（未計A股權益）的交通銀行 （03328） 對2022年展望充滿信心，而將滙豐2023至2024年度的每股盈利預測分別上調0.01至0.02美元，並繼續預期滙豐的淨利息收入表現將高於市場預期。

至於滙豐資本水平方面，美銀預計，滙豐於2021年第三季持有1,340億美元的普通股一級資產，比率為15.9%，而其增長來自存款利差、抵押及貿易融資所帶動，料將消耗有限的風險加權資產，以及令滙豐資金維持充裕。美銀認為，滙豐資本配置克制，可能有助於未來估值重新評級。

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記者：蕭悅潾

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