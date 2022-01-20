人行「打明牌」 釋貨幣寬鬆信號穩增長 中國 09:00 2022/01/20 分享： 中國人民銀行周一超預期降息後，官員翌日在記者會再喊話「要把貨幣政策工具箱開得再大一些」，發出迄今為止最明顯的寬鬆訊號，顯示貨幣政策將進一步發力穩增長，後續繼續降準可期。此外，中央部委紛表態「不利於穩的政策不出台」、「有收縮效應的政策要慎重出台」，去年針對房地產等多個行業的強監管政策有望有所鬆動。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟 2022/01/17 人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟 人行不允單邊滙率 在岸人幣收近一周低（第二版） 2022/01/18 人行不允單邊滙率 在岸人幣收近一周低（第二版） 人行：把貨幣政策工具箱開得再大一些 回應降準減息可能性 2022/01/18 人行：把貨幣政策工具箱開得再大一些 回應降準減息可能性 你可能感興趣 人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟 11:06 2022/01/17 人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟 人行不允單邊滙率 在岸人幣收近一周低（第二版） 17:41 2022/01/18 人行不允單邊滙率 在岸人幣收近一周低（第二版） 人行：把貨幣政策工具箱開得再大一些 回應降準減息可能性 16:10 2022/01/18 人行：把貨幣政策工具箱開得再大一些 回應降準減息可能性 維穩 陶冬 降準 中華人民共和國國家發展和改革委員會 逆回購 MLF 中期借貸便利 貨幣政策 宏觀分析 借貸