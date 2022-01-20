人行「打明牌」 釋貨幣寬鬆信號穩增長

中國人民銀行周一超預期降息後，官員翌日在記者會再喊話「要把貨幣政策工具箱開得再大一些」，發出迄今為止最明顯的寬鬆訊號，顯示貨幣政策將進一步發力穩增長，後續繼續降準可期。此外，中央部委紛表態「不利於穩的政策不出台」、「有收縮效應的政策要慎重出台」，去年針對房地產等多個行業的強監管政策有望有所鬆動。

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