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【名家談政策】洪灝分析 內房始終是要移除的「三座大山」

財金猛人追蹤 07:18 2022/01/20

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中國在去年12月第二度降準，其後下調1年期LPR利率，為時隔20個月後，再次下調LPR，此舉被市場視為適度寬鬆政策的開端。

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝表示，許多人將最近的「雙降」解讀為一項「拯救」房地產行業的舉措，但在2018年初「房住不炒」的政策宗旨宣布後不久，房地產行業的相對表現就已經觸頂。

同時，盡管2020年初新冠疫情爆發後，出台了積極的寬鬆政策，但房地產行業的相對表現卻每況愈下，直到2021年7月達到一個短周期性底部，因此，洪灝認為，房地產行業的長期相對表現，反映了消除阻礙中國未來增長的「三座大山」的戰略規劃。

交銀國際2022年首選股，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
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「而從短期來看，房地產行業其實一直對本輪貨幣寬鬆翹首以盼。事實上，中國房地產指數最近已經觸及一年來的高點，這與充斥在新聞頭條中慘淡的言論形成了鮮明對比。」

2022年hket電子書系列：《2022年收息全攻略》系列第一冊《本地熱門收息股》已經登場了，訂戶可登入瀏覽，詳見：【下一頁

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 名家看法

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