【名家談政策】洪灝分析 內房是最終要移除的「三座大山」

人行宣布下調1年期及5年期LPR利率，為LPR「雙降」，是繼去年12月降準，及下調1年期LPR後，再次下調LPR，是次「雙降」料將釋放適度寬鬆訊號。

交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝表示，許多人將最近的「雙降」解讀為一項「拯救」房地產行業的舉措，但在2018年初「房住不炒」的政策宗旨宣布後不久，房地產行業的相對表現就已經觸頂。

同時，盡管2020年初新冠疫情爆發後，出台了積極的寬鬆政策，但房地產行業的相對表現卻每況愈下，直到2021年7月達到一個短周期性底部，因此，洪灝認為，房地產行業的長期相對表現，反映了消除阻礙中國未來增長的「三座大山」的戰略規劃。

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「而從短期來看，房地產行業其實一直對本輪貨幣寬鬆翹首以盼。事實上，中國房地產指數最近已經觸及一年來的高點，這與充斥在新聞頭條中慘淡的言論形成了鮮明對比。」

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