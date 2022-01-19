新冠疫情2大特點 視作風土病言之尚早 國際 20:47 2022/01/19 分享： 踏入2022年短短兩周，已有多項數據足以反映，去年11月底首次發現的Omicron變種病毒傳播力之強，並已取代Delta成為全球主流病毒株。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 遭斷公費水喉 BBC何去何從？ 2022/01/17 遭斷公費水喉 BBC何去何從？ 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 2022/01/13 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 2022/01/12 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 2022/01/11 英派對門連環爆 低級錯誤動搖相位 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 2022/01/10 美抗疫「躺平」 儲局放心收水 你可能感興趣 遭斷公費水喉 BBC何去何從？ 21:44 2022/01/17 遭斷公費水喉 BBC何去何從？ 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 22:04 2022/01/13 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 21:44 2022/01/12 挖礦活動拖垮電網 哈薩克亂源另類解讀 最新專欄文章 國金札記 - 3月解除所有防疫 英國操之過急？ 今日 3月解除所有防疫 英國操之過急？ 國金札記 - BBC迎「生存危機」 倘行商業勢巨變 2022/01/18 BBC迎「生存危機」 倘行商業勢巨變 國金札記 - 澳洲按規逐祖高域 防疫顯公正展權威 2022/01/17 澳洲按規逐祖高域 防疫顯公正展權威 國金札記 - 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 2022/01/14 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 挖礦活動拖垮電網 哈薩克之亂另一面 2022/01/13 挖礦活動拖垮電網 哈薩克之亂另一面 疫情 新冠肺炎疫情 世界衞生組織 防疫措施 疫苗 流感