信義玻璃 目標25元

【「午市閒談」推介股】昨在《午市閒談》中，筆者推介了信義玻璃（00868）。信義玻璃主要在內地生產及銷售多種玻璃產品，涵蓋浮法玻璃（包括超白光伏玻璃）、汽車玻璃、建築玻璃，乃至其他不同類型，例如供裝飾

...