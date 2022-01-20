信義玻璃 目標25元 名家專區 2022/01/20 分享： 【「午市閒談」推介股】昨在《午市閒談》中，筆者推介了信義玻璃（00868）。信義玻璃主要在內地生產及銷售多種玻璃產品，涵蓋浮法玻璃（包括超白光伏玻璃）、汽車玻璃、建築玻璃，乃至其他不同類型，例如供裝飾 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 身後有餘忘縮手 眼前無路想回頭 今日 身後有餘忘縮手 眼前無路想回頭 你可能感興趣 身後有餘忘縮手 眼前無路想回頭 今日 01:00 身後有餘忘縮手 眼前無路想回頭 最新專欄文章 選股情報 - 身後有餘忘縮手 眼前無路想回頭 今日 身後有餘忘縮手 眼前無路想回頭 選股情報 - 「苦」戲在後頭 2022/01/19 「苦」戲在後頭 選股情報 - 回購價超高 大酒店可買 2022/01/19 回購價超高 大酒店可買 選股情報 - 減息了，市怎了？ 2022/01/18 減息了，市怎了？ 選股情報 - 濠賭生物製藥股可炒 2022/01/18 濠賭生物製藥股可炒 銷售 產品 興趣 純利 信義玻璃（00868）