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身後有餘忘縮手 眼前無路想回頭

名家專區 2022/01/20

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文題是《紅樓夢》第二回，曹雪芹借智通寺的門聯，來點出曹府最終的衰落。筆者投資，亦常以此門聯為戒，要「早縮手」，免「眼前無路」。

近日美股大跌，假如有投資者覺眼前無路，就是因為輕視了在2021年11月美儲

...

撰文 : 石鏡泉

欄名 : 選股情報

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