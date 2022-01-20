身後有餘忘縮手 眼前無路想回頭 名家專區 2022/01/20 分享： 文題是《紅樓夢》第二回，曹雪芹借智通寺的門聯，來點出曹府最終的衰落。筆者投資，亦常以此門聯為戒，要「早縮手」，免「眼前無路」。 近日美股大跌，假如有投資者覺眼前無路，就是因為輕視了在2021年11月美儲 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 信義玻璃 目標25元 今日 信義玻璃 目標25元 你可能感興趣 信義玻璃 目標25元 今日 01:00 信義玻璃 目標25元 最新專欄文章 選股情報 - 信義玻璃 目標25元 今日 信義玻璃 目標25元 選股情報 - 「苦」戲在後頭 2022/01/19 「苦」戲在後頭 選股情報 - 回購價超高 大酒店可買 2022/01/19 回購價超高 大酒店可買 選股情報 - 減息了，市怎了？ 2022/01/18 減息了，市怎了？ 選股情報 - 濠賭生物製藥股可炒 2022/01/18 濠賭生物製藥股可炒 中國 美股 比特幣 美國聯儲局 銀行