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黃國英：港股上落市 選股3條件

名家專區 2022/01/20

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美國12月消費者物價指數（CPI）按年升7%，為自1982年以來最大升幅，市場擔心高通脹將驅使美國聯儲局加快加息及縮表步伐，帶動美國10年期國債孳息率突破1.88厘水平，再次回到2020年疫情爆發初期

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撰文 : 陳紫瑩

欄名 : 名家觀點

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