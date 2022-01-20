黃國英：港股上落市 選股3條件 名家專區 2022/01/20 分享： 美國12月消費者物價指數（CPI）按年升7%，為自1982年以來最大升幅，市場擔心高通脹將驅使美國聯儲局加快加息及縮表步伐，帶動美國10年期國債孳息率突破1.88厘水平，再次回到2020年疫情爆發初期 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 首源投資符昌偉：央行幣策牽動市場 2022/01/19 首源投資符昌偉：央行幣策牽動市場 普徠仕：投資傾向周期性股 2022/01/18 普徠仕：投資傾向周期性股 中金：財政已寬 幣策可期 2022/01/14 中金：財政已寬 幣策可期 專訪 - 「基金教父」雷賢達：港股今年料現轉角點 2022/01/13 「基金教父」雷賢達：港股今年料現轉角點 木星資管：央行面臨政策失誤風險 2022/01/12 木星資管：央行面臨政策失誤風險 疫情 港股 美股 A股 上落市 縮表 炒股不炒市 黃國英 Cathie Wood 投資推介