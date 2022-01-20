美銀行急回 滙豐仍企硬 名家專區 2022/01/20 分享： 高盛周二公布去年全年業績後股價急瀉，拖累摩根大通、富國、花旗及美銀等四大銀行，與昨晚公布業績的摩根士丹利股價同步大跌。投資者注視國際銀行股近日強勢，是否醞釀逆轉。 惟滙豐（00005）股價最多只是高位整 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 2022/01/19 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 透視中港美 - 快手估值修復 故事具說服力 2022/01/19 快手估值修復 故事具說服力 透視中港美 - 經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼 2022/01/18 經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼 透視中港美 - 滙豐撑市 有待接力 2022/01/17 滙豐撑市 有待接力 透視中港美 - 阿里高位受阻 螞蟻重組窒步 2022/01/15 阿里高位受阻 螞蟻重組窒步 銀行 港股 派息 回購 滙豐控股（00005） 恒生銀行（00011） 東亞銀行（00023） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888）