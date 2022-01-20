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美銀行急回 滙豐仍企硬

名家專區 2022/01/20

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高盛周二公布去年全年業績後股價急瀉，拖累摩根大通、富國、花旗及美銀等四大銀行，與昨晚公布業績的摩根士丹利股價同步大跌。投資者注視國際銀行股近日強勢，是否醞釀逆轉。

惟滙豐（00005）股價最多只是高位整

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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