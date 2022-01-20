中海外復甦 紅綫有得鬆 名家專區 2022/01/20 分享： 國企指數昨日又跌，但今日是節氣「大寒」，近年「大寒」後都會震一震，小心大市農曆年前跌。至內房股昨日造好，或是中央放鬆「三道紅綫」有關，中海發展（00688）未來盈利可以回復穩定增長，加上有近6厘息，以 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【節氣轉向】港股橫行 小心大寒凍親（第四版） 2022/01/19 【節氣轉向】港股橫行 小心大寒凍親（第四版） 中字股實力談 - 機場無紙化 中航信起飛 2022/01/19 機場無紙化 中航信起飛 中字股實力談 - 【港股衝關】港股日升日跌 防節前縮量 震盪（第四版） 2022/01/18 【港股衝關】港股日升日跌 防節前縮量 震盪（第四版） 中字股實力談 - 長飛即將復甦 政策拉動產業 2022/01/18 長飛即將復甦 政策拉動產業 中字股實力談 - 【ATM回歸】ATMXJ未彈完 恒指可守50天綫（第四版） 2022/01/17 【ATM回歸】ATMXJ未彈完 恒指可守50天綫（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 吉利汽車（00175） 中國海外發展（00688） 碧桂園（02007） 中國恒大（03333） 雅居樂集團（03383） 金融服務