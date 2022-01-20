中海外復甦 紅綫有得鬆

國企指數昨日又跌，但今日是節氣「大寒」，近年「大寒」後都會震一震，小心大市農曆年前跌。至內房股昨日造好，或是中央放鬆「三道紅綫」有關，中海發展（00688）未來盈利可以回復穩定增長，加上有近6厘息，以

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