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如果成立房屋局 掌控110萬伙供應

名家專區 2022/01/20

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近期特首建議分拆運輸及房屋局成為兩個政策局。重組的房屋局將全力處理重中之重的房屋政策，這個房屋局將手執超過110萬個公私營房屋的供應，佔現時住宅單位總存量的三分之一。

佔現時住宅單位總存量1/3

特首林鄭

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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