如果成立房屋局 掌控110萬伙供應 名家專區 2022/01/20 分享： 近期特首建議分拆運輸及房屋局成為兩個政策局。重組的房屋局將全力處理重中之重的房屋政策，這個房屋局將手執超過110萬個公私營房屋的供應，佔現時住宅單位總存量的三分之一。 佔現時住宅單位總存量1/3 特首林鄭 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 發展商未休兵 新盤戰將加劇? 2022/01/19 發展商未休兵 新盤戰將加劇? 專家樓論 - 第一波減價 二手公營房屋超1成 2022/01/19 第一波減價 二手公營房屋超1成 專家樓論 - 中港通關之日 便是舖市復甦之時? 2022/01/18 中港通關之日 便是舖市復甦之時? 專家樓論 - 住宅基座商場 具防守性受捧 2022/01/18 住宅基座商場 具防守性受捧 專家樓論 - 點解蝕讓？ 2022/01/17 點解蝕讓？ 林鄭月娥 施政報告 公屋 居屋 市區重建 綠置居 北部都會區 運輸及房屋局 物業市場 港鐵公司（00066）