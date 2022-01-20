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新冠疫情兩特點 視作風土病尚早

名家專區 2022/01/20

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踏入2022年短短兩周，已有多項數據足以反映，去年11月底首次發現的Omicron變種病毒傳播力之強，並已取代Delta成為全球主流病毒株。

其一，根據世界衞生組織每周流行病學報告，截至本月9日的一周，

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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