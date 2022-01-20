新冠疫情兩特點 視作風土病尚早 名家專區 2022/01/20 分享： 踏入2022年短短兩周，已有多項數據足以反映，去年11月底首次發現的Omicron變種病毒傳播力之強，並已取代Delta成為全球主流病毒株。 其一，根據世界衞生組織每周流行病學報告，截至本月9日的一周， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 新冠疫情2大特點 視作風土病言之尚早 2022/01/19 新冠疫情2大特點 視作風土病言之尚早 國金札記 - 3月解除所有防疫 英國操之過急？ 2022/01/19 3月解除所有防疫 英國操之過急？ 國金札記 - BBC迎「生存危機」 倘行商業勢巨變 2022/01/18 BBC迎「生存危機」 倘行商業勢巨變 國金札記 - 澳洲按規逐祖高域 防疫顯公正展權威 2022/01/17 澳洲按規逐祖高域 防疫顯公正展權威 國金札記 - 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 2022/01/14 美通脹現見頂先兆 美股不需太悲 疫情 新冠肺炎 疫苗 歐盟 世界衞生組織 新冠肺炎疫情