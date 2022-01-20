商廈入伙潮殺到 租金更難升 名家專區 10:00 2022/01/20 分享： 去年甲廈跌幅收窄，通關年內料正式實行，需求定上升，惟大量新供應出現，將阻礙租金上升動力，而供應較多地區，更面對下跌壓力。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 樓市分析 相關文章 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 2021/10/22 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 中港通關慢 商廈租金難大幅反彈 2021/12/09 中港通關慢 商廈租金難大幅反彈 你可能感興趣 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 01:00 2021/10/22 甲級商廈供應 明後兩年迎高峰 中港通關慢 商廈租金難大幅反彈 10:00 2021/12/09 中港通關慢 商廈租金難大幅反彈 最新專欄文章 樓市高價續現 不用過份悲觀 2022/01/18 樓市高價續現 不用過份悲觀 美國加息步伐加快 香港業主真的無影響？ 2022/01/17 美國加息步伐加快 香港業主真的無影響？ 舊樓強拍門檻放寬 台日先例可借鏡? 2022/01/14 舊樓強拍門檻放寬 台日先例可借鏡? 「共居」前景明朗 基金頻接貨 2022/01/13 「共居」前景明朗 基金頻接貨 疫情升溫銀行估價保守 置業風險不得不防 2022/01/11 疫情升溫銀行估價保守 置業風險不得不防 疫情 中環 高力國際 商廈