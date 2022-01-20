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商廈入伙潮殺到  租金更難升

名家專區 10:00 2022/01/20

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去年甲廈跌幅收窄，通關年內料正式實行，需求定上升，惟大量新供應出現，將阻礙租金上升動力，而供應較多地區，更面對下跌壓力。

...

欄名 : 樓市分析

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