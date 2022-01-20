特首戰陪跑不簡單 冼國林無「祝福」難入閘 名家專區 2022/01/20 分享： 各方翹首以待的特首選戰，真命天子遲遲未出場，深藍的KOL、商人冼國林，卻搶先宣布參選。但據知他今次出選未獲中方祝福，中方嫡系的傳媒，對其參選隻字不提，料他難以入閘陪跑。 冼國林今次宣布出選特首，相當搶眼 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 冼國林選特首 政界料難獲足夠提名 今日 冼國林選特首 政界料難獲足夠提名 你可能感興趣 冼國林選特首 政界料難獲足夠提名 今日 01:00 冼國林選特首 政界料難獲足夠提名 最新專欄文章 有政戲 - 洪門宴16議員 提早「出關」赴立會 2022/01/19 洪門宴16議員 提早「出關」赴立會 有政戲 - 特首熱門齊三緘其口 有何玄機? 2022/01/18 特首熱門齊三緘其口 有何玄機? 有政戲 - 收入超預期 財爺有力再派消費券？ 2022/01/17 收入超預期 財爺有力再派消費券？ 有政戲 - 議員按界別分配座位 弱化政黨角色？ 2022/01/14 議員按界別分配座位 弱化政黨角色？ 有政戲 - 林鄭發表「小型施政報告」 連任心迹？ 2022/01/13 林鄭發表「小型施政報告」 連任心迹？ 香港 政治 林鄭月娥 北京 選舉 KOL 特首選舉 冼國林 九龍倉集團（00004）