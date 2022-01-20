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特首戰陪跑不簡單 冼國林無「祝福」難入閘

名家專區 2022/01/20

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各方翹首以待的特首選戰，真命天子遲遲未出場，深藍的KOL、商人冼國林，卻搶先宣布參選。但據知他今次出選未獲中方祝福，中方嫡系的傳媒，對其參選隻字不提，料他難以入閘陪跑。

冼國林今次宣布出選特首，相當搶眼

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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