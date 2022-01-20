【騰訊派京東】騰訊派股今除淨 京東沽壓一掃空? 短綫跑輸機會仍高!（第二版）

騰訊 （00700） 向股東派發京東 （09618） 實股作股息今除淨，兩大科網藍籌今早與大市同步勁彈逾半成，京東更似有消除短綫沽壓，重拾升軌之勢。

惟騰訊機構股東除淨後確保獲取京東股份權益，部份或提前在場外作沽貨部署，京東短綫沽壓可能才是剛開始。中概科網股表現由整體投資氣氛及資金流向主導，但騰訊股東潛在千億沽盤壓力未除，京東炒高後短綫跑輸大市風險仍高。圖表上看，京東今早試穿約295元為初步阻力，能否企穩再上宜密切注視。

京東今早暫高見296元，中午收報295.8元，大升5.1%，與騰訊及阿里巴巴 （09988） 分別約4%至5%升勢相若；美團 （03690） 半日大升近7%ATMXJ中升勢最強。騰訊今早暫高見460.8元，除淨派發股東後，股價由前收市455.8元，調整為442.2元，現價反升至高於除淨前收市價。

騰訊破天荒向股東派發合共約4.7億股京東，佔京東已發行股本約一成半，現值約1,300億元，相等於京東港美股日均總成交不足100億元的13倍。單計騰訊十大機構股東，已獲派近1.8億股京東（表二）。當中南非大股東Naspers去年初配售千億元騰訊持股後，礙於3年禁售期暫不能減持騰訊，獲派京東股份套現機會甚高。

領航及貝萊德等ETF發行商，更幾可肯定不會持有超出指數組合以外股份；馬化騰環球基金每年慈善用途每年需要資金投入，獲派京東股份後套現機會亦會。至於其他基金股東......

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