【ATMXJ升市】中概科技股擺脫美股拖累續升 人行放水最大推手

ATMXJ為首藍籌科技股擺脫美國科技股續跌拖累，今早全綫急彈，再成推動港股上闖功臣。科技股領漲大市，關鍵人行近月加快放水撐市行動愈趨明顯，與美聯儲局以至英、歐環球央行部署加息收水背道而馳，有機成為環球資金減持美股後轉投的目標。

人行最近放水行動是於今早同時下調1年期及5年期中國貸款市場報價利率（LPR），是繼月前全面降準，以及先後下調1年期LPR及中期借貸便利（MLF）後，又一放水動作。人行加快放水支持經濟，相信有助提升商電平台消費，以及其他互聯網平台廣告收入。再樂觀點外，互聯網平台整肅力度亦有望紓緩以免窒礙市場活動，科網股基本因素更有望迎來重大改善。

藍籌科技股中，美團 （03690） 半日急彈近7%升勢最強。放水料刺激消費內需，京東 （09618） 及阿里巴巴 （09988） 電商銷售有望受惠，分別大升5%及4%；騰訊 （00700） 各內容平台廣告收入望隨消費市道改善，半日亦升近半成。

中國日前公布去年第四季GDP放緩至4%，為2020年疫情初受控以來最低增長水平。消費內需、工業生產及固定投資「三頭馬車」同步急放緩，市場各界預期今年GDP繼續減慢，當中更有外資投行預期低至4.3%。

筆者報章專欄<透視中港美>日前見報文章「經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼」，分拆中國GDP今年放緩壓力進一步增加，人行短綫以降準降息支撐房地產市場及消費內需的機會極高。文中推薦的兩大內需藍籌安踏 （02020） 、李寧 （02331） ，今早同急漲約6%；內銀股中，消費信貸佔比最高的招行 （03968） 升近半成、郵儲行 （01658） 曾升逾2%再創上市新高。

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