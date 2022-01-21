【ATMXJ股價】阿里急回拖科技藍籌後腿 港股二萬五關前窒步（第三版）

ATMXJ為首藍籌科技股昨全綫急彈後，今早受阿里巴巴（09988）急回削弱投資情緒，加上內地再傳抨擊科網巨企社區團購新業務的聲音，拖累重磅科技股近全綫回軟。

阿里美股股東急沽，阿里今早跟隨美股ADS造價急回，最多跌近5%，低見125.1元；阿里中午收報125.2元，跌4.8%；騰訊（00700）、美團（03690）及小米（01810）反覆回軟，半日同微跌不足1%，京東（09618）則微升不足1%。

恒指今早進一步迫近二萬五關，早段高見24982後逐步回落，中午收報24766，跌186點或0.8%。

中國消費者協會昨發布春節消費警示，提醒消費者注意食品安全、低價促銷、低價旅遊等問題。當中針對互聯網平台的社區團購等新興業態，中消協指出行業迅猛發展背後存在著諸多問題，如商品質量差、虛假促銷、低價傾銷、退店保證金不退還等，其中低價低質問題最為突出。須知中消協為經國務院批准成立的半官方機構，份量與本港消委會不盡相同，雖沒有監管權力，亦令投資者憂慮監管當局會密切跟進。

科技股昨領漲大市，關鍵人行近月加快放水撐市行動愈趨明顯，與美聯儲局以至英、歐環球央行部署加息收水背道而馳，有機成為環球資金減持美股後轉投的目標。

人行最近放水行動是於今早同時下調1年期及5年期中國貸款市場報價利率（LPR），是繼月前全面降準，以及先後下調1年期LPR及中期借貸便利（MLF）後，又一放水動作。內地加快放水下，北水湧港即急增至逾65億元，為8個月以來最多，成交港股大成交突破的最大推手。

北水愛股中，以騰訊、美團及快手（01024）吸金力最強，單日分別錄得逾25億元、20億元及10億元淨吸流，單計3大重磅科網股股，已佔北水今日淨流入逾八成。

中國日前公布去年第四季GDP放緩至4%，為2020年疫情初受控以來最低增長水平。消費內需、工業生產及固定投資「三頭馬車」同步急放緩，市場各界預期今年GDP繼續減慢，當中更有外資投行預期低至4.3%。

筆者報章專欄<透視中港美>日前見報文章「經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼」，分拆中國GDP今年放緩壓力進一步增加，人行短綫以降準降息支撐房地產市場及消費內需的機會極高。

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