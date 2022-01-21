【板塊攻略】雙碳催谷 內地核電迎千億市場

內地「雙碳」（「碳中和」及「碳達峰」）目標成政策方面，在環保議題下，清潔能源獲市場追捧。在碳中和背景下，核電憑藉高能效、污染小、環境友好、單機容量大、發電量穩定等優勢，將成為未來基荷能源的重要組成部分。民生證券更估計，在「十四五」期間，核電設備市場空間或達千億元（人民幣，下同）。

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