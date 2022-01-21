【板塊攻略】雙碳催谷 內地核電迎千億市場 研究報告 08:28 2022/01/21 分享： 內地「雙碳」（「碳中和」及「碳達峰」）目標成政策方面，在環保議題下，清潔能源獲市場追捧。在碳中和背景下，核電憑藉高能效、污染小、環境友好、單機容量大、發電量穩定等優勢，將成為未來基荷能源的重要組成部分。民生證券更估計，在「十四五」期間，核電設備市場空間或達千億元（人民幣，下同）。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【外緊內寬】 人行降MLF後再降LPR息 穩增長政策真正來臨 （人行拆局篇） 2022/01/20 【外緊內寬】 人行降MLF後再降LPR息 穩增長政策真正來臨 （人行拆局篇） 【2022預測】ING：2022年中國經濟增速可超去年底（第二版） 2022/01/19 【2022預測】ING：2022年中國經濟增速可超去年底（第二版） 【高確定性板塊】新能源車銷量增速 今年誰會跑出？ 2022/01/18 【高確定性板塊】新能源車銷量增速 今年誰會跑出？ 【板塊攻略】澳門擬發6張賭牌 濠賭股最大不明朗消除（第二版） 2022/01/17 【板塊攻略】澳門擬發6張賭牌 濠賭股最大不明朗消除（第二版） 【內地高息股】內銀股2022年發力 「讓利」無有怕（附推薦股名單） 2022/01/13 【內地高息股】內銀股2022年發力 「讓利」無有怕（附推薦股名單） 發電量 碳中和 核能 上海電氣（02727） 哈爾濱電氣（01133） 東方電氣（01072） 行業 板塊