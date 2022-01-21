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立足大地看世界經濟 點解普京長女一度長居荷蘭？

國際 17:01 2022/01/21

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近期俄羅斯就烏克蘭局勢問題和歐盟關係緊張，雙方亦坦承有重大分歧。外界或著眼又一次的美俄軍事角力，忽視了俄羅斯現實中和歐盟更較美國緊密的貿易關係。是次推薦好書《從地理看經濟的44堂公開課》，從地理角度詮釋世界經濟，當中解釋了為何俄歐貿易關係緊密原因。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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