立足大地看世界經濟 點解普京長女一度長居荷蘭？ 國際 17:01 2022/01/21 分享： 近期俄羅斯就烏克蘭局勢問題和歐盟關係緊張，雙方亦坦承有重大分歧。外界或著眼又一次的美俄軍事角力，忽視了俄羅斯現實中和歐盟更較美國緊密的貿易關係。是次推薦好書《從地理看經濟的44堂公開課》，從地理角度詮釋世界經濟，當中解釋了為何俄歐貿易關係緊密原因。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 拜登預測俄羅斯將入烏克蘭 被指為入侵「開綠燈」 2022/01/20 拜登預測俄羅斯將入烏克蘭 被指為入侵「開綠燈」 與俄羅斯仍有重大分歧 北約承諾舉辦更多會議 2022/01/13 與俄羅斯仍有重大分歧 北約承諾舉辦更多會議 涉違外國代理人法案 俄羅斯人權組織遭勒令解散 2021/12/29 涉違外國代理人法案 俄羅斯人權組織遭勒令解散 北約倡下月與俄羅斯會談 莫斯科：考慮中 2021/12/27 北約倡下月與俄羅斯會談 莫斯科：考慮中 俄羅斯同意明年與美啟動磋商 強調並非想開戰 2021/12/23 俄羅斯同意明年與美啟動磋商 強調並非想開戰 你可能感興趣 拜登預測俄羅斯將入烏克蘭 被指為入侵「開綠燈」 10:54 2022/01/20 拜登預測俄羅斯將入烏克蘭 被指為入侵「開綠燈」 與俄羅斯仍有重大分歧 北約承諾舉辦更多會議 11:43 2022/01/13 與俄羅斯仍有重大分歧 北約承諾舉辦更多會議 涉違外國代理人法案 俄羅斯人權組織遭勒令解散 12:19 2021/12/29 涉違外國代理人法案 俄羅斯人權組織遭勒令解散 最新專欄文章 美大選「欺詐論」 埋國會暴亂炸彈？ 2022/01/15 美大選「欺詐論」 埋國會暴亂炸彈？ 美國大選欺詐論埋炸彈 釀國會暴亂災難 2022/01/14 美國大選欺詐論埋炸彈 釀國會暴亂災難 堅持開發mRNA疫苗 藥廠疫境危轉機 2022/01/08 堅持開發mRNA疫苗 藥廠疫境危轉機 遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 2022/01/07 遏止疫情最大功臣 第一針新冠疫苗由來 防疫建議屢遭歪曲 英學者對政府失望 2021/12/25 防疫建議屢遭歪曲 英學者對政府失望 地理學 經濟 俄羅斯 貿易 荷蘭 歐洲 德國 歐盟 法國 英國