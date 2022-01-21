中美幣策背馳 科企股盼翻盤 名家專區 2022/01/21 分享： ATMXJ為首藍籌科技股擺脫美國科技股續跌拖累，昨日全綫急彈，再成推動港股直撲二萬五關功臣。科技股領漲大市，關鍵為人行連日加快放寬銀根撑市，相對美聯儲局以至英、歐環球央行部署加息收水，貨幣政策背馳愈趨 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美銀行急回 滙豐仍企硬 2022/01/20 美銀行急回 滙豐仍企硬 透視中港美 - 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 2022/01/19 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 透視中港美 - 快手估值修復 故事具說服力 2022/01/19 快手估值修復 故事具說服力 透視中港美 - 經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼 2022/01/18 經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼 透視中港美 - 滙豐撑市 有待接力 2022/01/17 滙豐撑市 有待接力 疫情 美股 期貨 阿里巴巴 加息 LPR MLF 中期借貸便利 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618）