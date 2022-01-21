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中美幣策背馳 科企股盼翻盤

名家專區 2022/01/21

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ATMXJ為首藍籌科技股擺脫美國科技股續跌拖累，昨日全綫急彈，再成推動港股直撲二萬五關功臣。科技股領漲大市，關鍵為人行連日加快放寬銀根撑市，相對美聯儲局以至英、歐環球央行部署加息收水，貨幣政策背馳愈趨

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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