安踏重踏升途 贊助冬奧宣傳

國企指數昨日急升，複式頭肩底量度目標9400點，只要今日重上周綫保歷加通道中軸，會迎來一波升浪，指數成分股可以秤高一綫，如安踏體育（02020）盈利恢復增長，加上贊助冬奧變相宣傳，以及中央推動體育，可

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