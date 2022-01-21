  • 17°C
香港時間 : 2022121日 (週五) 01:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

安踏重踏升途 贊助冬奧宣傳

名家專區 2022/01/21

分享：

國企指數昨日急升，複式頭肩底量度目標9400點，只要今日重上周綫保歷加通道中軸，會迎來一波升浪，指數成分股可以秤高一綫，如安踏體育（02020）盈利恢復增長，加上贊助冬奧變相宣傳，以及中央推動體育，可

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【技術突破】節氣再轉 恒指246與264 （第四版）
2022/01/20
【技術突破】節氣再轉 恒指246與264 （第四版）
中字股實力談 - 中海外復甦 紅綫有得鬆
2022/01/20
中海外復甦 紅綫有得鬆
中字股實力談 - 【節氣轉向】港股橫行 小心大寒凍親（第四版）
2022/01/19
【節氣轉向】港股橫行 小心大寒凍親（第四版）
中字股實力談 - 機場無紙化 中航信起飛
2022/01/19
機場無紙化 中航信起飛
中字股實力談 - 【港股衝關】港股日升日跌 防節前縮量 震盪（第四版）
2022/01/18
【港股衝關】港股日升日跌 防節前縮量 震盪（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 代表隊 國家體育總局 FILA 體育用品股 特步國際（01368） 安踏體育（02020） 李寧（02331）

上一篇文章

雅生活14.5元買

下一篇文章

招行挑戰降軌 突破可展升勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版