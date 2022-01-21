安踏重踏升途 贊助冬奧宣傳 名家專區 2022/01/21 分享： 國企指數昨日急升，複式頭肩底量度目標9400點，只要今日重上周綫保歷加通道中軸，會迎來一波升浪，指數成分股可以秤高一綫，如安踏體育（02020）盈利恢復增長，加上贊助冬奧變相宣傳，以及中央推動體育，可 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【技術突破】節氣再轉 恒指246與264 （第四版） 2022/01/20 【技術突破】節氣再轉 恒指246與264 （第四版） 中字股實力談 - 中海外復甦 紅綫有得鬆 2022/01/20 中海外復甦 紅綫有得鬆 中字股實力談 - 【節氣轉向】港股橫行 小心大寒凍親（第四版） 2022/01/19 【節氣轉向】港股橫行 小心大寒凍親（第四版） 中字股實力談 - 機場無紙化 中航信起飛 2022/01/19 機場無紙化 中航信起飛 中字股實力談 - 【港股衝關】港股日升日跌 防節前縮量 震盪（第四版） 2022/01/18 【港股衝關】港股日升日跌 防節前縮量 震盪（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 恒生中國企業指數 代表隊 國家體育總局 FILA 體育用品股 特步國際（01368） 安踏體育（02020） 李寧（02331）