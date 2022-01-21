【名家談港股】滙豐劉紹文 恒指現在估值不算便宜

港股近日發威，昨日收市大升824點或3.4%，收報24952點，迫近25000點大關。展望今年港股表現，滙豐金融服務（亞洲）投資策略主管劉紹文在接受《投資理財周刊》專訪時表示，恒指今年底目標25790點。

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劉紹文表示：

「恒指近日升上24600水平時，即相當於2022年預測PE 11.6倍（見附表），昨日收報24952點，相當於2022年預測PE 11.7倍，跟過去5年平均的11.8倍相若（見附圖），估值不算便宜。」

劉紹文表示：

「我們給予恒指今年底目標25790點，相當於2022年預測PE 12.2倍，略高於過去5年平均的11.8倍。」

恒指昨日收報24952點，即距離劉紹文的目標25790點，有838點或3.4%潛在上升空間。

劉紹文表示，今年濠賭、內房、物管股有望翻身。

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內地加快放水，昨日下調1年期及5年期中國貸款市場報價利率（LPR），加上憧憬中央放寬內地房企預售資金使用，內房及物管股持續反彈。澳門政府上周五（14日）公布修訂《娛樂場幸運博彩經營法律制度》草案，條文較市場預期寬鬆，濠賭股自低位回升。濠賭、內房、物管股股價技術走勢見下圖。

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本報記者：周劍琴

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