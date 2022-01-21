美股災後 名家專區 2022/01/21 分享： 美股一跌，跟湯加海底火山爆發一樣，災後瘡痍，有幾瘡痍？ （1）美十年債息升破1.8厘，並一度上見1.9厘，在之後，估計美十年債息在短期間內，是會邁上2厘以至2.25厘（圖一）。 （2）所有股指數都跌了個朝 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 石鏡泉 欄名 : 選股情報 相關文章 雅生活14.5元買 今日 雅生活14.5元買 你可能感興趣 雅生活14.5元買 今日 01:00 雅生活14.5元買 最新專欄文章 選股情報 - 雅生活14.5元買 今日 雅生活14.5元買 選股情報 - 身後有餘忘縮手 眼前無路想回頭 2022/01/20 身後有餘忘縮手 眼前無路想回頭 選股情報 - 信義玻璃 目標25元 2022/01/20 信義玻璃 目標25元 選股情報 - 「苦」戲在後頭 2022/01/19 「苦」戲在後頭 選股情報 - 回購價超高 大酒店可買 2022/01/19 回購價超高 大酒店可買 美股 美滙指數 美滙 火山爆發 湯加 股票