美股一跌，跟湯加海底火山爆發一樣，災後瘡痍，有幾瘡痍？

（1）美十年債息升破1.8厘，並一度上見1.9厘，在之後，估計美十年債息在短期間內，是會邁上2厘以至2.25厘（圖一）。

（2）所有股指數都跌了個朝

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