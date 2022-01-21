宏利投資管理：新興市場前景正面 名家專區 2022/01/21 分享： 踏入2022年，美國通脹升溫、美國加息預期、地緣政治緊張局勢、新冠病毒個案飈升及變種病毒出現等眾多已知的未知因素，將持續主導市場。宏利資產管理團隊認為，2022年下半年的經濟前景顯得較佳，因為預期補充 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 宏利投資管理團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 專訪 - 黃國英：港股上落市 選股3條件 2022/01/20 黃國英：港股上落市 選股3條件 首源投資符昌偉：央行幣策牽動市場 2022/01/19 首源投資符昌偉：央行幣策牽動市場 普徠仕：投資傾向周期性股 2022/01/18 普徠仕：投資傾向周期性股 中金：財政已寬 幣策可期 2022/01/14 中金：財政已寬 幣策可期 專訪 - 「基金教父」雷賢達：港股今年料現轉角點 2022/01/13 「基金教父」雷賢達：港股今年料現轉角點 經濟 美國 通脹 股票 貨幣政策 台灣 亞洲 新興市場 陳致洲 宏觀分析