宏利投資管理：新興市場前景正面

踏入2022年，美國通脹升溫、美國加息預期、地緣政治緊張局勢、新冠病毒個案飈升及變種病毒出現等眾多已知的未知因素，將持續主導市場。宏利資產管理團隊認為，2022年下半年的經濟前景顯得較佳，因為預期補充

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