特首選戰遲開跑 強者穩操勝券？ 名家專區 2022/01/21 分享： 回歸之後，從三次有競爭的特首選戰中，似乎可看出一個定律：勝出選戰的特首，愈遲宣布參選，反映其對手實力愈弱，因此，根本不用太早出場，花太多時間去戰鬥。 京有意縮「戰鬥期」 減社會撕裂 今次的特首選戰，一眾熱 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 特首戰陪跑不簡單 冼國林無「祝福」難入閘 2022/01/20 特首戰陪跑不簡單 冼國林無「祝福」難入閘 有政戲 - 洪門宴16議員 提早「出關」赴立會 2022/01/19 洪門宴16議員 提早「出關」赴立會 有政戲 - 特首熱門齊三緘其口 有何玄機? 2022/01/18 特首熱門齊三緘其口 有何玄機? 有政戲 - 收入超預期 財爺有力再派消費券？ 2022/01/17 收入超預期 財爺有力再派消費券？ 有政戲 - 議員按界別分配座位 弱化政黨角色？ 2022/01/14 議員按界別分配座位 弱化政黨角色？ 林鄭月娥 立法會 基本法 陳茂波 行政 財政司 強積金 辭職 政務司 公民黨