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特首選戰遲開跑 強者穩操勝券？

名家專區 2022/01/21

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回歸之後，從三次有競爭的特首選戰中，似乎可看出一個定律：勝出選戰的特首，愈遲宣布參選，反映其對手實力愈弱，因此，根本不用太早出場，花太多時間去戰鬥。

京有意縮「戰鬥期」 減社會撕裂

今次的特首選戰，一眾熱

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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