2021年 超過1千宗蝕讓 名家專區 2022/01/21 分享： 近日市場出現個別蝕讓成交，最新西貢清水灣傲瀧持貨4年至今沽售帳面蝕75萬元、鴨脷洲海怡半島同樣持貨4年帳面需虧蝕24萬元離場，昨日有報告統計，2021年原來有超過1,000宗蝕讓成交。 脫離辣稅期轉售 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 如果成立房屋局 掌控110萬伙供應 2022/01/20 如果成立房屋局 掌控110萬伙供應 發展商未休兵 新盤戰將加劇? 2022/01/19 發展商未休兵 新盤戰將加劇? 專家樓論 - 第一波減價 二手公營房屋超1成 2022/01/19 第一波減價 二手公營房屋超1成 專家樓論 - 中港通關之日 便是舖市復甦之時? 2022/01/18 中港通關之日 便是舖市復甦之時? 專家樓論 - 住宅基座商場 具防守性受捧 2022/01/18 住宅基座商場 具防守性受捧 樓價 疫情 成交 買入 屯門 沽出 利嘉閣 西貢 馬鞍山 海怡半島