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2021年 超過1千宗蝕讓

名家專區 2022/01/21

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近日市場出現個別蝕讓成交，最新西貢清水灣傲瀧持貨4年至今沽售帳面蝕75萬元、鴨脷洲海怡半島同樣持貨4年帳面需虧蝕24萬元離場，昨日有報告統計，2021年原來有超過1,000宗蝕讓成交。

脫離辣稅期轉售

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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