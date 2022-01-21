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港股派對的灰姑娘

名家專區 2022/01/21

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港股周四勁升824點，報24952點，成交金額達到1,783億元。從升勢來看都已算是普升的一日，但能夠拉升恒指自然要靠科技股，一如以往騰訊（00700）、美團（03690）、阿里巴巴（09988）是主

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撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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