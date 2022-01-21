港股派對的灰姑娘 名家專區 2022/01/21 分享： 港股周四勁升824點，報24952點，成交金額達到1,783億元。從升勢來看都已算是普升的一日，但能夠拉升恒指自然要靠科技股，一如以往騰訊（00700）、美團（03690）、阿里巴巴（09988）是主 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 港股拒跟跌 2022/01/20 港股拒跟跌 交易講場 - 又驚債息升？ 2022/01/19 又驚債息升？ 交易講場 - 若走向不對邊 要守紀律 2022/01/18 若走向不對邊 要守紀律 交易講場 - 拆解螞蟻消金 融資「臨門脫腳」 2022/01/17 拆解螞蟻消金 融資「臨門脫腳」 交易講場 - 日均5小時睇手機 一App難贏盡各年齡層 2022/01/15 日均5小時睇手機 一App難贏盡各年齡層 港股 恒生指數 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 融創中國（01918） 中國奧園（03883） 京東集團—SW（09618） 友邦保險（01299） 成交