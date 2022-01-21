  • 17°C
香港時間 : 2022121日 (週五) 02:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

YouTube收費訂閱 慘淡收場有何啟示？

名家專區 2022/01/21

分享：

談起串流原創影片訂閱服務，相信絕大部分人都會想起Netflix、Disney+等平台，惟有意染指這個範疇的，其實還有YouTube。YouTube背後，是美國的科技巨頭、Google母企

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

與Netflix競爭敗北 收費YouTube壽終正寢
2022/01/20
與Netflix競爭敗北 收費YouTube壽終正寢
國金札記 - 新冠疫情兩特點 視作風土病尚早
2022/01/20
新冠疫情兩特點 視作風土病尚早
新冠疫情2大特點 視作風土病言之尚早
2022/01/19
新冠疫情2大特點 視作風土病言之尚早
國金札記 - 3月解除所有防疫 英國操之過急？
2022/01/19
3月解除所有防疫 英國操之過急？
國金札記 - BBC迎「生存危機」 倘行商業勢巨變
2022/01/18
BBC迎「生存危機」 倘行商業勢巨變
商業 服務 電影 遊戲 Google ETF 廣告 廣告 YouTube

上一篇文章

學校停課減人流 防疫措施速升級

下一篇文章

人口零增長 經濟做準備
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版