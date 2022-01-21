YouTube收費訂閱 慘淡收場有何啟示？ 名家專區 2022/01/21 分享： 談起串流原創影片訂閱服務，相信絕大部分人都會想起Netflix、Disney+等平台，惟有意染指這個範疇的，其實還有YouTube。YouTube背後，是美國的科技巨頭、Google母企 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 與Netflix競爭敗北 收費YouTube壽終正寢 2022/01/20 與Netflix競爭敗北 收費YouTube壽終正寢 國金札記 - 新冠疫情兩特點 視作風土病尚早 2022/01/20 新冠疫情兩特點 視作風土病尚早 新冠疫情2大特點 視作風土病言之尚早 2022/01/19 新冠疫情2大特點 視作風土病言之尚早 國金札記 - 3月解除所有防疫 英國操之過急？ 2022/01/19 3月解除所有防疫 英國操之過急？ 國金札記 - BBC迎「生存危機」 倘行商業勢巨變 2022/01/18 BBC迎「生存危機」 倘行商業勢巨變 商業 服務 電影 遊戲 魚 Google ETF 廣告 廣告 YouTube