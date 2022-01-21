紡織愛股一向派高息!

美股周四晚上初見反彈，特別是由高位累計跌了10%的納指終於回升接近2%，午市道指則升約四百點。歐洲股市小幅爭持，泛歐指數升0.4%。同日較早時，亞太區股市以港股表現最突出，恒指勁升八百多點逼近二萬五千

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