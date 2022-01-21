紡織愛股一向派高息! 名家專區 02:30 2022/01/21 分享： 美股周四晚上初見反彈，特別是由高位累計跌了10%的納指終於回升接近2%，午市道指則升約四百點。歐洲股市小幅爭持，泛歐指數升0.4%。同日較早時，亞太區股市以港股表現最突出，恒指勁升八百多點逼近二萬五千 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 權重基建股大平賣! 2022/01/19 權重基建股大平賣! 投資坐標 - 盈喜就是好？ 2022/01/18 盈喜就是好？ 投資坐標 - 大油企變回千億「盈利王」! 2022/01/14 大油企變回千億「盈利王」! 投資坐標 - 半導體銷售商盈利激增! 2022/01/12 半導體銷售商盈利激增! 投資坐標 - 內房股誰可跑出? 2022/01/11 內房股誰可跑出? 福田實業（00420） 理文化工（00746） 中國石油股份（00857） 招商局商業房託（01503） 東岳集團（00189） 民企內房股