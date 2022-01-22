【阿里巴巴股價】阿里美股東急沽 ADS挫6%險守120港元關（第三版）

美國加息預期持續升温，利率期貨顯示，今年12月加息最少一厘機會已達八成半，拖累科技股納指再里巴巴 （09988） 隔夜再挫近3%。中概科技股全綫跟跌，當中阿里美股ADS（美：BABA）大跌6%，折合險守120港元關。

阿里ADS周五收報120.2元，折合約120.2港元，較本港昨收市價127.1元，大跌5.5%。阿里昨日在港跌逾3%，現約處128.5元的10天綫得而復失，短綫技術走勢再度轉弱。

市場周四熱炒人行降息刺激消費電商業務，與另一電商股京東 （09618） 同急漲約6%後，京東昨日繼續上闖，惟阿里股價一度急回半成，關鍵亦正是阿里美資股東逢高必沽。

阿里美股ADS本港指定存管商花旗持倉在新一年反彈市中每日縮減，亦反映美資股東減倉急進，短綫料續限制股價反彈。

阿里美資股東在港減持步伐同樣急進，中央結算中介持倉紀錄顯示，阿里ADS在港指定存管商花旗，今年以來短短14個交易日，持倉已大減約1.4億股，以期間平價約125元計，涉資175億元。接貨經紀以......

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