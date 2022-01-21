【阿里巴巴股價】阿里美資股東逢高必沽 ADS高開低走累港股急回4%

阿里巴巴 （09988） 昨日熱炒人行降息刺激消費電商業務，與另一電商股京東 （09618） 同急漲約6%後，京東今早反覆再上，惟阿里股價急回約4%，關鍵是阿里美資股東逢高必沽，短綫或續限制股價表現。

阿里美股ADS（美：BABA）昨晚裂口高開逾6%後，股價迅即見頂回落，終以近全日低位收市，較早段高位回落逾4%。阿里美股高位回吐，昨成交更近39億美元，較周三急增逾一倍。加上阿里美股ADS本港指定存管商花旗持倉在新一年反彈市中每日縮減，亦反映美資股東減倉急進，短綫料續限制股價反彈。

先說阿里美股ADS走勢，昨以135.77美元裂口高開後，早段高見136.75美元，折合約133.3港元，較本港收市價再升逾1%。惟高位沽盤排山倒海而來，阿里ADS終以近全日低位131.03美元收市，折合約127.8港元。

阿里港股今早跟隨ADS轉弱，低見125.4元，大跌逾4%，並再度失守現約處128.5元的10天綫。

更值得注意的是，阿里ADS高位回吐的同時，昨成交急增至近39億美元（約304億港元），較前一交易日急增逾1倍，亦相等於阿里昨日港股成交逾5倍。

阿里美資股東在港減持步伐同樣急進，中央結算中介持倉紀錄顯示，阿里ADS在港指定存管商花旗，今年以來短短14個交易日，持倉已大減約1.4億股，以期間平價約125元計，涉資175億元。接貨經紀以......

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