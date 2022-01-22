  • 17°C
香港時間 : 2022122日 (週六) 02:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港股翻身戰 勿忘港交所

名家專區 2022/01/22

分享：

港股新一年在藍籌銀行及科技股輪流推動下反覆向上，恒指再迫二萬五關。投資界視為港股領先指標的港交所（00388）亦初現技術突破訊號，為新一年港股翻身戰加添幾分動力。

港交所在今年初開展的港股反彈市中，一直

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

最新專欄文章

透視中港美 - 中美幣策背馳 科企股盼翻盤
2022/01/21
中美幣策背馳 科企股盼翻盤
透視中港美 - 美銀行急回 滙豐仍企硬
2022/01/20
美銀行急回 滙豐仍企硬
透視中港美 - 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪
2022/01/19
騰訊派股除淨 短綫再迎震盪
透視中港美 - 快手估值修復 故事具說服力
2022/01/19
快手估值修復 故事具說服力
透視中港美 - 經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼
2022/01/18
經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼
港股 美股 貨幣政策 IPO 香港交易所（00388） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 股票 銀行 美元

上一篇文章

港股漲勢維持 升近中期關鍵

下一篇文章

【ATMXJ股價】阿里急回拖科技藍籌後腿 港股二萬五關前爭持（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版