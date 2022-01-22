港股翻身戰 勿忘港交所 名家專區 2022/01/22 分享： 港股新一年在藍籌銀行及科技股輪流推動下反覆向上，恒指再迫二萬五關。投資界視為港股領先指標的港交所（00388）亦初現技術突破訊號，為新一年港股翻身戰加添幾分動力。 港交所在今年初開展的港股反彈市中，一直 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中美幣策背馳 科企股盼翻盤 2022/01/21 中美幣策背馳 科企股盼翻盤 透視中港美 - 美銀行急回 滙豐仍企硬 2022/01/20 美銀行急回 滙豐仍企硬 透視中港美 - 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 2022/01/19 騰訊派股除淨 短綫再迎震盪 透視中港美 - 快手估值修復 故事具說服力 2022/01/19 快手估值修復 故事具說服力 透視中港美 - 經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼 2022/01/18 經濟慢寬鬆至 內銀內需可吼 港股 美股 貨幣政策 IPO 香港交易所（00388） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 股票 銀行 美元