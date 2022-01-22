港股翻身戰 勿忘港交所

港股新一年在藍籌銀行及科技股輪流推動下反覆向上，恒指再迫二萬五關。投資界視為港股領先指標的港交所（00388）亦初現技術突破訊號，為新一年港股翻身戰加添幾分動力。

港交所在今年初開展的港股反彈市中，一直

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