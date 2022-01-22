國指頭肩底目標9400點

昨日A、H股指數走勢又再背馳，但國企指數全周陽燭升，今周升破複式頭肩底頸綫和旗形，量度目標可達9200點或以上，樂觀是今年是共產黨領導層換屆，股市在過去兩次換屆走勢相似，首季升完換屆後再升。

國企指數昨

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