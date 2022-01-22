國指頭肩底目標9400點 名家專區 2022/01/22 分享： 昨日A、H股指數走勢又再背馳，但國企指數全周陽燭升，今周升破複式頭肩底頸綫和旗形，量度目標可達9200點或以上，樂觀是今年是共產黨領導層換屆，股市在過去兩次換屆走勢相似，首季升完換屆後再升。 國企指數昨 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【反彈遇阻】恒指二萬五欠什麼？（第四版） 2022/01/21 【反彈遇阻】恒指二萬五欠什麼？（第四版） 中字股實力談 - 安踏重踏升途 贊助冬奧宣傳 2022/01/21 安踏重踏升途 贊助冬奧宣傳 中字股實力談 - 【技術突破】節氣再轉 恒指246與264 （第四版） 2022/01/20 【技術突破】節氣再轉 恒指246與264 （第四版） 中字股實力談 - 中海外復甦 紅綫有得鬆 2022/01/20 中海外復甦 紅綫有得鬆 中字股實力談 - 【節氣轉向】港股橫行 小心大寒凍親（第四版） 2022/01/19 【節氣轉向】港股橫行 小心大寒凍親（第四版） 恒生中國企業指數 上海證券交易所綜合股價指數 頭肩底 中共中央政治局 吉利汽車（00175） 光大環境（00257） 中興通訊（00763） 中國聯塑（02128） 人民幣