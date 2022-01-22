二手交投春節後可爆升? 名家專區 14:00 2022/01/22 分享： 第五波疫情升溫，政府收緊社交距離措施，對一、二手樓市構成一定影響。但是市場大環境並未急速轉壞，加上愈來愈多小業主「有價講」，吸引更多購買力入市，預期農曆新年後交投有望轉活。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 兩次樓價微調 2021/11/30 兩次樓價微調 樓市繼續反覆 2021/12/13 樓市繼續反覆 新界西樓價 跑贏市區樓 2021/12/29 新界西樓價 跑贏市區樓 業主有價講 短期二手樓價偏軟 2022/01/21 業主有價講 短期二手樓價偏軟 你可能感興趣 兩次樓價微調 01:00 2021/11/30 兩次樓價微調 樓市繼續反覆 01:00 2021/12/13 樓市繼續反覆 新界西樓價 跑贏市區樓 01:00 2021/12/29 新界西樓價 跑贏市區樓 最新專欄文章 專家樓論 - 2021年 超過1千宗蝕讓 2022/01/21 2021年 超過1千宗蝕讓 專家樓論 - 如果成立房屋局 掌控110萬伙供應 2022/01/20 如果成立房屋局 掌控110萬伙供應 發展商未休兵 新盤戰將加劇? 2022/01/19 發展商未休兵 新盤戰將加劇? 專家樓論 - 第一波減價 二手公營房屋超1成 2022/01/19 第一波減價 二手公營房屋超1成 專家樓論 - 中港通關之日 便是舖市復甦之時? 2022/01/18 中港通關之日 便是舖市復甦之時? CCL 放盤 加息 嘉湖山莊 二手市場 沙田第一城