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二手交投春節後可爆升?

名家專區 14:00 2022/01/22

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第五波疫情升溫，政府收緊社交距離措施，對一、二手樓市構成一定影響。但是市場大環境並未急速轉壞，加上愈來愈多小業主「有價講」，吸引更多購買力入市，預期農曆新年後交投有望轉活。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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