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【強勢內房】港股午後轉跌 金沙何以仍企硬？

研究報告 13:16 2022/01/26

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恒指午後轉跌，現跌約70點，惟金沙中國 （01928） 逆市上升1.7%，報21.15元。濠賭股政策風險大致消除，上周亦獲多間大行唱好，同樣值得關注。首選股方面，則由最穩陣的銀河娛樂 （00027） 轉為現水平最值博的金沙中國 （01928）

隨着續牌風波退卻，高盛料濠賭板塊可由目前的低殘估值，在接下來的數個月回歸至行業周期中段的水平。投資者亦會重新關注行業賭收、EBITDA的復甦進程。該行看好具備以下條件的濠賭股︰收入集中於大眾中場及非博彩業務，避免高收入賭客受進一步監管打擊；未來有新落成項目帶動增長。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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