【強勢濠賭】金沙季績佳 高盛目標價28元

金沙中國 （01928） 1月27日公布，根據美國公認會計原則，金沙中國2021年第四季的淨收益總額較2020年第四季減少4.3%至6.43億美元。金沙中國2021年第四季的淨虧損為2.45億美元，而2020年第四季則為2.46億美元。

全年業績方面，金沙中國2021年全年淨收益總額較2020年全年增加70.4%至28.7億美元。金沙中國於2021年的淨虧損為10.5億美元，而2020年則為15.2億美元。

金沙中國逆市上揚2.8%，報21.9元。

隨着續牌風波退卻，高盛料濠賭板塊可由目前的低殘估值，在接下來的數個月回歸至行業周期中段的水平。投資者亦會重新關注行業賭收、EBITDA的復甦進程。該行看好具備以下條件的濠賭股︰收入集中於大眾中場及非博彩業務，避免高收入賭客受進一步監管打擊；未來有新落成項目帶動增長。

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

《2022年收息全攻略》系列第一、二冊《本地熱門收息股》已經登場，訂戶可按此登入第一冊或第二冊，未成為訂戶的朋友，不妨把握新推出的10元訂閱優惠，除了可瀏覽電子書系列，還可盡覽《香港經濟日報》及 2大周刊的電子版。











...