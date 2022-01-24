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英鎊 1.38美元阻力大

名家專區 2022/01/24

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據了解，英首相約翰遜派對風波的調查報告將於本周公布。市場關注該報告會對約翰遜帶來多大衝擊，假如約翰遜能保其相位，以英國12月通脹率高企5.4%的接近30年高位，現市場估計英倫銀行2月3日議息會議加息機

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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