英鎊 1.38美元阻力大

據了解，英首相約翰遜派對風波的調查報告將於本周公布。市場關注該報告會對約翰遜帶來多大衝擊，假如約翰遜能保其相位，以英國12月通脹率高企5.4%的接近30年高位，現市場估計英倫銀行2月3日議息會議加息機

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