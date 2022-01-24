英鎊 1.38美元阻力大 名家專區 2022/01/24 分享： 據了解，英首相約翰遜派對風波的調查報告將於本周公布。市場關注該報告會對約翰遜帶來多大衝擊，假如約翰遜能保其相位，以英國12月通脹率高企5.4%的接近30年高位，現市場估計英倫銀行2月3日議息會議加息機 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元料可受惠加息因素 今日 美元料可受惠加息因素 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 今日 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 日圓 向112.5進發 今日 日圓 向112.5進發 澳元 中期目標維持75美仙 今日 澳元 中期目標維持75美仙 紐元 重要支持位67美仙 今日 紐元 重要支持位67美仙 你可能感興趣 美元料可受惠加息因素 今日 01:00 美元料可受惠加息因素 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 今日 01:00 歐元 暫徘徊1.12至1.15美元 日圓 向112.5進發 今日 01:00 日圓 向112.5進發 最新專欄文章 美元料可受惠加息因素 今日 美元料可受惠加息因素 加元 待1.28才吸納 今日 加元 待1.28才吸納 紐元 重要支持位67美仙 今日 紐元 重要支持位67美仙 澳元 中期目標維持75美仙 今日 澳元 中期目標維持75美仙 日圓 向112.5進發 今日 日圓 向112.5進發 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元